Первые назначения в Премьер-лиге Мисли по футболу
Объявлены первые назначения на 2025 год в Премьер-лиге Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены судьи 19-го тура.
Центральная игра тура доверена Камалу Умудлу. Он будет судить матч "Нефтчи" - "Сабах".
Премьер-лига Мисли
19-й тур
17 января
19:00. "Карабах" - "Шамахы"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Асиман Азизли, Фарид Гаджиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
18 января
16:00 "Зиря" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Спортивный комплекс "Зиря"
18:30 "Сумгаит" - "Сабаил"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Кямран Алиев
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
19 января
16:00 "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Камран Байрамов, Али Алиев
VAR: Рауф Джаббаров
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Асим Худиев
Стадион города Товуз
18:30 "Нефтчи" - "Сабах"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Муслим Алиев, Акбар Ахмедов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Зохраб Аббасов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Нефтчи Арена
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