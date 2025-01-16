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Первые назначения в Премьер-лиге Мисли по футболу

Объявлены первые назначения на 2025 год в Премьер-лиге Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены судьи 19-го тура. Центральная игра тура доверена Камалу Умудлу. Он будет судить матч "Нефтчи" - "Сабах". Премьер-лига Мисли 19-й тур 17 января 19:00. "Карабах" - "Шамахы"