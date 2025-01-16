https://news.day.az/sport/1723278.html Анна Скидан - в Топ-9 мирового рейтинга Метательница молота Анна Скидан занимает девятое место в рейтинге Мировой атлетики. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана, занявшая седьмое место на Олимпиаде в Париже, имеет 1274 очка.
Анна Скидан - в Топ-9 мирового рейтинга
Метательница молота Анна Скидан занимает девятое место в рейтинге Мировой атлетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана, занявшая седьмое место на Олимпиаде в Париже, имеет 1274 очка. У Скидан получили отражение четыре результата за прошлый год - это Летние Игры (квалификация и финал), турниры в Польше и Норвегии, где она занимала призовые места.
Лидирует в рейтинге олимпийская чемпионка Кемрин Роджерс (Канада), далее расположились американки Брук Андерсен и Аннет-Ннека Эчикунвоке.
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