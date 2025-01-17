Конец перерыва: "Карабах" против "Шамахы"

Сегодня в Премьер-лиге Мисли по футболу стартует вторая половина сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 25-дневный перерыв завершится стартовым матчем 19-го тура.

Первый матч 2025 года пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Последний чемпион и нынешний лидер "Карабах" примет "Шамахы".

Отметим, что тур завершится 19 января.

Премьер-лига Мисли
19-й тур
17 января
19:00. "Карабах" - "Шамахы"
Судья: Эльчин Масиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

18

15

2

1

47-7

47

2

Араз-Нахчыван

18

12

3

3

21-13

39

3

Туран Товуз

18

8

8

2

24-15

32

4

Зиря

18

9

3

6

28-16

30

5

Сабах

18

6

8

4

27-24

26

6

Сумгайыт

18

6

2

10

15-26

20

7

Нефтчи

18

3

8

7

16-27

18

8

Шамахы

18

4

5

9

16-23

17

9

Кяпаз

18

3

2

13

12-41

11

10

Сабаил

18

2

3

13

16-30

9

Бомбардиры:

8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах")

7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

6 - Джесси Секидика ("Сабах")