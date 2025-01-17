Конец перерыва: "Карабах" против "Шамахы"
Сегодня в Премьер-лиге Мисли по футболу стартует вторая половина сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 25-дневный перерыв завершится стартовым матчем 19-го тура.
Первый матч 2025 года пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Последний чемпион и нынешний лидер "Карабах" примет "Шамахы".
Отметим, что тур завершится 19 января.
Премьер-лига Мисли
19-й тур
17 января
19:00. "Карабах" - "Шамахы"
Судья: Эльчин Масиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Карабах
|
18
|
15
|
2
|
1
|
47-7
|
47
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
18
|
12
|
3
|
3
|
21-13
|
39
|
3
|
Туран Товуз
|
18
|
8
|
8
|
2
|
24-15
|
32
|
4
|
Зиря
|
18
|
9
|
3
|
6
|
28-16
|
30
|
5
|
Сабах
|
18
|
6
|
8
|
4
|
27-24
|
26
|
6
|
Сумгайыт
|
18
|
6
|
2
|
10
|
15-26
|
20
|
7
|
Нефтчи
|
18
|
3
|
8
|
7
|
16-27
|
18
|
8
|
Шамахы
|
18
|
4
|
5
|
9
|
16-23
|
17
|
9
|
Кяпаз
|
18
|
3
|
2
|
13
|
12-41
|
11
|
10
|
Сабаил
|
18
|
2
|
3
|
13
|
16-30
|
9
Бомбардиры:
8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах")
7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")
6 - Джесси Секидика ("Сабах")
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