https://news.day.az/sport/1723508.html

Конец перерыва: "Карабах" против "Шамахы"

Сегодня в Премьер-лиге Мисли по футболу стартует вторая половина сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 25-дневный перерыв завершится стартовым матчем 19-го тура. Первый матч 2025 года пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Последний чемпион и нынешний лидер "Карабах" примет "Шамахы".