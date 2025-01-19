"Сабаил" забил свой 200-й гол

Футбольная команда "Сабаил" забила свой 200-й гол в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, юбилейный гол были забит в 19-м туре Премьер-лиги Мисли.

Руфат Абдуллазаде, открывший счет в выездном матче против "Сумгайыта" (2:0), забил 200-й гол своей команды. "Сабаил" отличился 201 раз в 223 матчах Премьер-лиги. Представитель столицы забил 102 гола дома и 99 на выезде. "Сабаил" - 23-я команда в истории чемпионатов страны, забившая 200 и более голов.

Отметим, что свой первый гол "Сабаил" забил 13 августа 2017 года в выездном матче против "Зиря" (1:2). Автором этого мяча был Вугар Надиров.