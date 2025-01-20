Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 20 по 26 января в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Районный турнир по волейболу среди команд юношей школ Низаминского района - 21-22 января, 9:00 (Низаминский район, средняя школа № 229);

Районный турнир по баскетболу 3х3 среди команд юношей школ Низаминского района - 23 января, 9:00 (Низаминский район, средняя школа № 229);

Турнир по мини-футболу среди школьников Хатаинского района (юноши) - 23 января, 10:00 (школа-лицей № 264);

Ясамальский районный турнир по настольному теннису среди школьников, посвященный Дню молодежи Азербайджана - 23 января, 11:00 (средняя школа № 308);

Районный турнир по настольному теннису среди школьников Низаминского района, посвященный Дню молодежи Азербайджана - 24 января, 9:00 (Низаминский район, средняя школа № 238);

Шахматный турнир, посвященный Дню молодежи Азербайджана среди юниоров и молодежи Сабаильского района - 24 января, 9:30 (Детско-юношеская шахматно-спортивная школа №3);

Зимнее первенство Баку по легкой атлетике среди спортсменов 2008-2009 г.р. - 24-25 января, 16:00 (Республиканский Олимпийский Центр).