https://news.day.az/sport/1724322.html Азербайджанские акробаты выступят на чемпионате Европы Европейская гимнастика (EG) обнародовала предварительные цифры чемпионата континента по акробатике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет первым ЕВРО сезона среди гимнастических дисциплин и состоится 16-20 апреля в Люксембурге.
Азербайджанские акробаты выступят на чемпионате Европы
Европейская гимнастика (EG) обнародовала предварительные цифры чемпионата континента по акробатике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет первым ЕВРО сезона среди гимнастических дисциплин и состоится 16-20 апреля в Люксембурге.
EG сообщает, что в соответствии с заявками, в чемпионате континента примут участие 359 спортсменов из 23 стран, включая Азербайджан. Из них 192 сеньора и 167 юниоров.
Ожидается, что наша команда будет представлена на ЕВРО в общей сложности 15-ю спортсменками, включая и коллектив по групповым упражнениям.
Именные заявки будут обнародованы позже.
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