Объявлены судьи на матч "Карабах" - ФКСБ
Объявлены судьи на матч "Карабах" - ФКСБ в седьмом туре группового этапа Лиги Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на матч, который состоится 23 января, назначены представители Словакии.
Главным арбитром матча, который пройдет в Баку, станет Филипп Глова. Ему будут помогать Даниэль Полачек и Петер Беднар. Лукаш Дзивяк будет выполнять функции четвертого судьи.
Судьей VAR будет Михал Оченас, AVAR - Мартин Дохал. Судьей-инспектором будет Мартин Ханссон (Швеция), представителем УЕФА - Наталья Воробьева (Беларусь).
Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится 23 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре