Объявлены судьи на матч "Карабах" - ФКСБ в седьмом туре группового этапа Лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на матч, который состоится 23 января, назначены представители Словакии.

Главным арбитром матча, который пройдет в Баку, станет Филипп Глова. Ему будут помогать Даниэль Полачек и Петер Беднар. Лукаш Дзивяк будет выполнять функции четвертого судьи.

Судьей VAR будет Михал Оченас, AVAR - Мартин Дохал. Судьей-инспектором будет Мартин Ханссон (Швеция), представителем УЕФА - Наталья Воробьева (Беларусь).

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится 23 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.