"Мы очень хотим порадовать наших фанатов".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил футболист "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с ФКСБ (Румыния), который состоится в рамках седьмого тура Лиги Европы.

Он сказал, что их главная цель в завтрашней игре - победить:

"Мы будем играть на домашнем поле. Мы хорошо подготовились к матчу и получили необходимые задания. Завтра сделаем все возможное".

По словам игрока "Карабаха", который в прошлом году получил наибольшее количество наказаний, причиной получения им красных карточек стало его большое желание побеждать в каждой игре:

"Я работаю над собой. Знаю, что порой агрессивность обходится моей команде очень дорого. Наш главный тренер дал определенные указания относительно этой игры. Я готов".

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 23 января, начнется в 21:45.