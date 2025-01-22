Эльвин Джамалов перешел в "Нефтчи"

Игрок Эльвин Джамалов, покинувший азербайджанскую футбольную команду "Сабах", продолжит карьеру в "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба "черно-белых".

29-летний опорный полузащитник подписал контракт сроком на 1,5 + 1 год. В "Нефтчи" Эльвин будет выступать под номером четыре.

Отметим, что Джамалов, воспитанник "Габалы", также выступал за клубы "Зиря" и "Сабах". Опытный футболист, который был капитаном своей последней команды "Сабах", в сезоне 2018/19 выиграл с "Габалой" Кубок Азербайджана. Он сыграл 20 матчей за нашу национальную сборную.