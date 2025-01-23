"Карабах" - ФКСБ: кто фаворит?

Проводится опрос относительно результата матча Лиги Европы по футболу "Карабах" - ФКСБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на официальном сайте УЕФА размещено голосование за фаворита матча седьмого тура, который состоится в Баку.

По результатам опроса болельщиков, "Карабах" считается фаворитом этого матча. 59 процентов из проголосовавших верят в победу чемпиона Азербайджана.

За победу румынской команды проголосовали 37 процентов. Лишь четыре процента предпочли ничью.

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 23 января, начнется в 21:45.