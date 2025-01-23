https://news.day.az/sport/1724921.html "Карабах" - ФКСБ: кто фаворит? Проводится опрос относительно результата матча Лиги Европы по футболу "Карабах" - ФКСБ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на официальном сайте УЕФА размещено голосование за фаворита матча седьмого тура, который состоится в Баку.
"Карабах" - ФКСБ: кто фаворит?
Проводится опрос относительно результата матча Лиги Европы по футболу "Карабах" - ФКСБ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на официальном сайте УЕФА размещено голосование за фаворита матча седьмого тура, который состоится в Баку.
По результатам опроса болельщиков, "Карабах" считается фаворитом этого матча. 59 процентов из проголосовавших верят в победу чемпиона Азербайджана.
За победу румынской команды проголосовали 37 процентов. Лишь четыре процента предпочли ничью.
Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 23 января, начнется в 21:45.
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