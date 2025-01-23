Гейдаров и Коцоев в фотоссесии героев Парижа

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев приняли участие в фотосессии Европейского Союза дзюдо (EJU).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ней были задействованы олимпийские победители и призеры Парижа, находившиеся на сборах в Миттерсиле (Австрия).

Триумфаторы Летних Игр Гейдаров и Коцоев вместе со своими зарубежными коллегами позировали в кимоно и с олимпийскими медалями.