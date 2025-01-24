https://news.day.az/sport/1725229.html Махсудова, Малкин и Ко выступят на домашнем Кубке мира Команда Азербайджана определилась с составом на домашний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 22-23 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях батутистов на Национальной арене гимнастики выступят Сельджан Махсудова, Али Нифталиев, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев и Шафига Гумбатова.
Махсудова, Малкин и Ко выступят на домашнем Кубке мира
Команда Азербайджана определилась с составом на домашний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 22-23 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях батутистов на Национальной арене гимнастики выступят Сельджан Махсудова, Али Нифталиев, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев и Шафига Гумбатова.
В зачете по тамблингу заявлены Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адыль Гаджизаде и Алексей Караташев.
В Кубке мира примут участие команды из 15-ти стран.
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