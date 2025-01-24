Чемпионат Азербайджана впервые на Абшероне

Чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет пройдет с 11 по 14 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, данное соревнование впервые пройдет на территории Абшеронского Олимпийского спортивного комплекса.

Чемпионат, который будет организован Федерацией борьбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта, будут обслуживать судьи международного и национального уровня. В первые два дня соревнований определятся победители по вольной борьбе, а в последующие два дня - по греко-римской. Поединки чемпионата, являющиеся отборочными для национальных молодежных сборных (U-20), будут начинаться в 10:00 каждый день. Схватки за медали будут начинаться в 16:30.

Программа чемпионата

11 февраля

Вольная борьба: 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг.

12 февраля

Вольная борьба: 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг, 125 кг.

13 февраля

Греко-римская борьба: 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг.

14 февраля

Греко-римская борьба: 60 ​​кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг.