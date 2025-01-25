Румынский тренер в "Нефтчи"

В тренерском штабе "Нефтчи" произошло новое назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Тренером по спортивной подготовке будет румын Богдан-Корнел Меришану. Он работал в "Нефтчи" до июня 2023 года, в течение которого был одним из помощников главного тренера Лауренциу Регекампфа.

Отметим, что помимо "Нефтчи" он также тренировал румынские "Поли Тимишоара" (2012-2016), "Университатя Крайова" (2021-2022, 2023), саудовские "Аль-Вахда" (2018), "Аль-Ахли" (2021), "Аль-Таи" ( 2023-2024), "Аль-Васл" из ОАЭ (2019-2021), "Эсперанс" из Туниса (2024) и сборную Румынии до 21 года (2016-2018).