"Мы одержали важную победу"

Сборная Азербайджана по футзалу U-19, проводившая свой первый матч в предварительном раунде чемпионата Европы, одержала победу над командой Косово.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игрок нашей сборной Адалят Алекперов, оформивший дубль в матче, завершившемся со счетом 4:1, и отличившийся решительной игрой, дал интервью azfutzal.az.

- Поделитесь своими впечатлениями об игре...

- Это была трудная встреча. Мы знали, зачем мы сюда прибыли. В Баку руководство федерации на встрече с командой подчеркнуло важность прохождения этапа. Конечно, мы должны были оправдать это доверие.

- Мы как будто увидели две разные части. На что главный тренер сказал вам обратить внимание во время перерыва?

- Мы прибыли в Сан-Марино недавно. Конечно, долгая поездка, а потом тренировки были несколько утомительны. Тренеры сделали все возможное, чтобы подготовить нас к игре. В первом тайме чувствовалась некоторая усталость. Но потом нам удалось отыграться. Я бы не сказал, что мы волновались. Правда, мы впервые участвовали в такой игре. Во втором тайме мы практически не дали сопернику шансов. Мы одержали необходимую и важную победу. Теперь нам нужно продолжить побеждать. Мы выполнили только половину работы. Более важная игра - матч против Сан-Марино.



- Эта победа вошла в историю как первая у команды U-19. Повлияла ли статистика на мотивацию?

- Нас здесь может быть 12 игроков в футзал, но мы представляем такую ​​страну-победителя, как Азербайджан, с населением в 10 миллионов человек. Только победы достойны нашей прекрасной страны. Мы очень рады, что нам удалось это сделать. Но расслабляться нельзя.

- Вы сделали дубль. После обоих голов вы привлекли внимание особым жестом. Кому вы посвятили эти голы?

- Я показал начальную букву имени моего покойного отца - М (Мазахир). Обещал заранее, я даже сказал своей семье - маме, брату, сестре - что если забью гол, то покажу этот жест. К счастью, мы победили и я осуществил свою мечту. Ни один ребенок не может забыть о своих родителях.

- Следующий соперник - хозяева поля, сборная Сан-Марино. Вы наблюдали за их игрой. Что бы вы хотели сказать об этом конкуренте?

- Для нас изменится название соперника, но подход к игре и дисциплина останутся прежними. Сегодня мы победили. Теперь нам следует забыть об этом. Потому что вторая игра тоже важна. Чтобы достичь цели, мы должны уйти с поля победителями. Сборная Сан-Марино будет играть дома и перед своими болельщиками. Мы останемся верны своему стилю игры и сделаем все возможное, чтобы победить.