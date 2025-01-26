https://news.day.az/sport/1725568.html Первая ракетка мира Синнер выиграл Australian Open Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл открытый чемпионат Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В финале итальянский спортсмен, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражался с представителем Германии Александром Зверевым.
Первая ракетка мира Синнер выиграл Australian Open
Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл открытый чемпионат Австралии (Australian Open), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В финале итальянский спортсмен, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражался с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.
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