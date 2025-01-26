https://news.day.az/sport/1725578.html «Азеррейл» выиграл историческое чемпионство Определился первый победитель I чемпионата Азербайджана по снежному волейболу, проходящему в туристическом центре "Шахдаг". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании женских команд в матче за золото "Азеррейл" добился победы над "Муров Аз Терминалом" - 2:0. Бронзу завоевала "Гянджа", переигравшая U-21.
«Азеррейл» выиграл историческое чемпионство
Определился первый победитель I чемпионата Азербайджана по снежному волейболу, проходящему в туристическом центре "Шахдаг".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании женских команд в матче за золото "Азеррейл" добился победы над "Муров Аз Терминалом" - 2:0.
Бронзу завоевала "Гянджа", переигравшая U-21.
У мужчин чемпионство также разыграют "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал".
В игре за третье место U-21 победил "Гянджу".
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