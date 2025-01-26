«Азеррейл» выиграл историческое чемпионство

Определился первый победитель I чемпионата Азербайджана по снежному волейболу, проходящему в туристическом центре "Шахдаг".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании женских команд в матче за золото "Азеррейл" добился победы над "Муров Аз Терминалом" - 2:0.

Бронзу завоевала "Гянджа", переигравшая U-21.

У мужчин чемпионство также разыграют "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал".

В игре за третье место U-21 победил "Гянджу".