Инцидент после матча в Милане

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау и крайний защитник клуба Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт после победы "россонери" в матче 22-го тура итальянской Серии А с "Пармой" (3:2). Этот момент попал в эфир итальянских телеканалов.

Как передает Day.Az, после матча, все еще находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.

"Конфликт с Консейсау? Это дело команды. Адреналин был очень высок, но это было недоразумение. Мы все уладили, все закончилось. Сейчас мне смешно, когда я вижу эти кадры. Я также прошу прощения, потому что это было некрасиво", - приводит слова Калабрии журналист Николо Скира в соцсети Х.

"Было немного дополнительного адреналина. Была одна игровая ситуация, о которой я говорил с Калабрией, и, на мой взгляд, там было слишком много слов. Все футболисты важны для меня, как семья. Если у меня есть сын, который плохо себя ведет, я говорю ему об этом. И здесь то же самое. Нет никакого лицемерия: мы говорим друг другу вещи как мужчины. Правда, это было некрасиво, но это нормально в футболе, мы же не в церкви. Мы все четко объяснили", - приводит слова Консейсау Milan News.

Давиде Калабрия был заменен на 77-ой минуте матча.

После 22 туров "Милан" находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А.