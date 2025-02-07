https://news.day.az/sport/1728564.html

Игры чемпионата Азербайджана перенесены

Матчи чемпионата Азербайджана по футболу среди футболистов младших возрастных групп перенесены. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА. Матчи Лиги АФФА U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 и U-14, запланированные на 8-9 февраля во всех зонах, отложены. Этот шаг был предпринят из-за погодных условий.