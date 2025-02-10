https://news.day.az/sport/1729053.html Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы - ФОТО В польском городе Бельско-Бяла завершился 52-й чемпионат Европы по карате (WKF / спортивное карате) среди юниоров, молодёжи и U-21. Как сообщили Day.Az в Федерации карате Азербайджана, члены национальной команды возвращаются с соревнований с 3 медалями.
Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы - ФОТО
В польском городе Бельско-Бяла завершился 52-й чемпионат Европы по карате (WKF / спортивное карате) среди юниоров, молодёжи и U-21.
Как сообщили Day.Az в Федерации карате Азербайджана, члены национальной команды возвращаются с соревнований с 3 медалями.
Серебряным призером в составе сборной стал Аладдин Меликов (16-17 лет / 68 кг), бронзовыми призерами - Вусал Ганбаров (14-15 лет / 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет / 57 кг).
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