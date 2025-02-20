Результаты четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

19 февраля состоялись вторые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Как передает Day.Az, в первом матче дня "Боруссия Дортмунд" встречалась со "Спортингом". Игра завершилась вничью и за счет победы в первом матче в 1/8 финала прошла немецкая команда.

"Реал Мадрид" принимал "Манчестер Сити". Хозяева победили благодаря трем голам Килиана Мбаппе. Гости забили победный гол на последних минутах.

ПСЖ разгромил "Брест". Парижане забили семь безответных мячей.

"Ювентус" на выезде встречался с ПСВ. Победитель этой пары определился в дополнительное время. Чемпион Нидерландов забил решающий гол, выбив туринскую команду из турнира.

Лига Чемпионов

Плей-офф, ответные матчи

19 февраля

21:45. Боруссия Д - Спортинг - 0:0

Первая игра - 3:0

00:00. ПСЖ - Брест - 7:0

Первая игра - 3:0

00:00. Реал Мадрид - Манчестер Сити - 3:1

Первая игра - 3:2

00:00. ПСВ - Ювентус - 2:1, д.п. 1:0

Первая игра - 1:2