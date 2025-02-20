Изменено место проведения матча "Карабах" - "Кяпаз", который должен был состояться на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках 27-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ПФЛ приняла решение на основании обращения АФФА в связи с тем, что 15 марта в городе Товуз пройдет ряд важных для азербайджанского футбола мероприятий.

На основании данной апелляции и писем о согласии от обоих клубов ПФЛ решила внести следующие изменения в календарь Премьер-лиги Мисли на сезон 2024-2025 гг.:

Место проведения матча 27-го тура Премьер-лиги Мисли между командами "Карабах" и "Кяпаз" поменять на место проведения матча 35-го тура между командами "Кяпаз" и "Карабах". Игра начнется в 17:00.