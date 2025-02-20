Пять стран заработали очки, Азербайджан сохранил позицию

Завершились ответные игры раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что рейтинг УЕФА обновился после четырех матчей.

Пять стран завершили день с ростом. Италия, Англия, Франция и Португалия попрощались с одним представителем.

Позиция Азербайджана, не имеющего представителей в еврокубках, не изменилась. Наша страна, занимающая 28-е место, имеет 19,625 балла. Прибыль текущего сезона составила 2,875. "Зиря" и "Карабах" заработали по 1,250 очка, "Сабах" - 0,250, а "Сумгайыт" - 0,125.

Отметим, что у Англии, которая лидирует в турнирной таблице, 106,624 очка.

Место

Страна

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

Рейтинг

Команда

1

Англия

24,357

21,000

23,000

17,375

20,892

106,624

6/7

2

Италия

16,285

15,714

22,357

21,000

17,812

93,168

4/ 8

3

Испания

19,500

18,428

16,571

16,062

18,535

89,096

6/7

4

Германия

15,214

16,214

17.125

19,357

16,046

83,956

5/ 8

5

Франция

7,916

18,416

12,583

16,250

14,857

70,022

3/7

6

Нидерланды

9,200

19,200

13,500

10,000

14,250

66,150

5/ 6

7

Португалия

9,600

12,916

12,500

11,000

16,050

62,066

3/5

8

Бельгия

6000

6,600

14,200

14,400

14,250

55,450

5/ 5

9

Чешская Республика

6,600

6,700

6.750

13,500

9.750

43,300

1/ 5

10

Турция

3.100

6,700

11,800

12,000

9,300

42,900

2/ 5

11

Греция

5.100

8000

2.125

11,400

11,062

37,687

3/4

12

Норвегия

6500

7.625

5.750

8000

8,437

36,312

2/ 4

13

Австрия

6,700

10,400

4,900

4,800

8.550

35,350

1/ 5

14

Шотландия

8500

7,900

3500

6,400

8,450

34,750

1/ 5

15

Дания

4.125

7,800

5,900

8500

7.031

33,356

2/ 4

16

Швейцария

5.125

7.750

8500

5.200

6.650

33,225

1/ 5

17

Польша

4000

4.625

7.750

6.875

9.125

32,375

2/ 4

18

Израиль

7000

6.750

6.250

8.750

2.875

31,625

4

19

Хорватия

5,900

6000

3.375

5.875

5.875

27,025

4

20

Швеция

4000

4.125

5.100

3.750

9,437

26,412

3/4

21

Кипр

2500

5.125

6.250

1.875

10.125

25,875

1/ 4

22

Сербия

5500

9500

5.375

1400

3.725

25,500

1/ 5

23

Украина

6,800

4.200

5,700

4.100

3,600

24,400

5

24

Венгрия

4.250

2.750

5.875

4500

6.625

24,000

1/ 4

25

Румыния

3.750

2.250

6.250

3.250

7000

22,500

1/ 4

26

Словакия

1500

4.125

6000

5000

4.625

21,250

4

27

Болгария

4000

3.375

4500

4.375

3.625

19,875

4

28

Азербайджан

2500

4.375

4000

5.875

2.875

19,625

4

29

Словения

2.250

3000

2.125

3.875

7,343

18,593

2/ 4

30

Россия

4.333

5,300

4.333

4.333

0.000

18,299

0

31

Молдова

1.875

2.875

3.375

1500

5,343

14,968

1/ 4

32

Ирландия

1.375

5.250

3.750

2000

2.125

14,500

4

33

Исландия

0,625

1500

3000

3,833

4.562

13,520

1/ 4

34

Армения

2.625

1.625

2000

2.250

3,906

12,406

1/ 4

35

Латвия

1.375

1.875

2.375

2.250

4.375

12,250

4

36

Косово

1.375

2.625

2.750

1.625

3.875

12,250

4

37

Босния и Герцеговина

1,833

2.333

2.875

3000

2000

12,041

4

38

Финляндия

1.375

3.750

2.625

1.750

2.250

11,750

4

39

Казахстан

1000

2.875

1.125

3.125

3000

11.125

4

40

Фарерские острова

2.750

1500

2.250

2.750

1500

10,750

4

41

Мальта

1500

1.875

2.625

1500

1000

8500

4

42

Северная Ирландия

2,833

1.625

1.250

1.125

1500

8.333

4

43

Литва

1.625

1.750

2.375

1.125

1.375

8.250

4

44

Лихтенштейн

0.500

0.000

6500

0.500

0.500

8000

1

45

Эстония

1.375

3.666

1.166

0,125

1.625

7,957

4

46

Албания

2000

1.625

0,875

2.125

1.250

7.875

4

47

Черногория

1.625

0,750

1000

1.333

2500

7.208

3

48

Люксембург

1000

1.250

1.125

2.250

1.250

6.875

4

49

Уэльс

1500

1500

1.166

0,625

2000

6,791

4

50

Грузия

1.750

1.250

1.125

1.250

1.250

6.625

4

51

Северная Македония

1.750

0,625

1.625

1500

0,666

6.166

3

52

Беларусь

1500

0.250

0,625

1.750

1.875

6000

4

53

Андорра

0,666

1500

0,666

1.666

1000

5,498

3

54

Гибралтар

1.666

1.250

0,875

0,166

1500

5.457

3

55

Сан-Марино

0.500

0,166

0,833

0.333

0,666

2,498

3