Пять стран заработали очки, Азербайджан сохранил позицию

Завершились ответные игры раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что рейтинг УЕФА обновился после четырех матчей.

Пять стран завершили день с ростом. Италия, Англия, Франция и Португалия попрощались с одним представителем.

Позиция Азербайджана, не имеющего представителей в еврокубках, не изменилась. Наша страна, занимающая 28-е место, имеет 19,625 балла. Прибыль текущего сезона составила 2,875. "Зиря" и "Карабах" заработали по 1,250 очка, "Сабах" - 0,250, а "Сумгайыт" - 0,125.

Отметим, что у Англии, которая лидирует в турнирной таблице, 106,624 очка.