Пять стран заработали очки, Азербайджан сохранил позицию - рейтинг УЕФА
Завершились ответные игры раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что рейтинг УЕФА обновился после четырех матчей.
Пять стран завершили день с ростом. Италия, Англия, Франция и Португалия попрощались с одним представителем.
Позиция Азербайджана, не имеющего представителей в еврокубках, не изменилась. Наша страна, занимающая 28-е место, имеет 19,625 балла. Прибыль текущего сезона составила 2,875. "Зиря" и "Карабах" заработали по 1,250 очка, "Сабах" - 0,250, а "Сумгайыт" - 0,125.
Отметим, что у Англии, которая лидирует в турнирной таблице, 106,624 очка.
|
Место
|
Страна
|
20/21
|
21/22
|
22/23
|
23/24
|
24/25
|
Рейтинг
|
Команда
|
1
|
Англия
|
24,357
|
21,000
|
23,000
|
17,375
|
20,892
|
106,624
|
6/7
|
2
|
Италия
|
16,285
|
15,714
|
22,357
|
21,000
|
17,812
|
93,168
|
4/ 8
|
3
|
Испания
|
19,500
|
18,428
|
16,571
|
16,062
|
18,535
|
89,096
|
6/7
|
4
|
Германия
|
15,214
|
16,214
|
17.125
|
19,357
|
16,046
|
83,956
|
5/ 8
|
5
|
Франция
|
7,916
|
18,416
|
12,583
|
16,250
|
14,857
|
70,022
|
3/7
|
6
|
Нидерланды
|
9,200
|
19,200
|
13,500
|
10,000
|
14,250
|
66,150
|
5/ 6
|
7
|
Португалия
|
9,600
|
12,916
|
12,500
|
11,000
|
16,050
|
62,066
|
3/5
|
8
|
Бельгия
|
6000
|
6,600
|
14,200
|
14,400
|
14,250
|
55,450
|
5/ 5
|
9
|
Чешская Республика
|
6,600
|
6,700
|
6.750
|
13,500
|
9.750
|
43,300
|
1/ 5
|
10
|
Турция
|
3.100
|
6,700
|
11,800
|
12,000
|
9,300
|
42,900
|
2/ 5
|
11
|
Греция
|
5.100
|
8000
|
2.125
|
11,400
|
11,062
|
37,687
|
3/4
|
12
|
Норвегия
|
6500
|
7.625
|
5.750
|
8000
|
8,437
|
36,312
|
2/ 4
|
13
|
Австрия
|
6,700
|
10,400
|
4,900
|
4,800
|
8.550
|
35,350
|
1/ 5
|
14
|
Шотландия
|
8500
|
7,900
|
3500
|
6,400
|
8,450
|
34,750
|
1/ 5
|
15
|
Дания
|
4.125
|
7,800
|
5,900
|
8500
|
7.031
|
33,356
|
2/ 4
|
16
|
Швейцария
|
5.125
|
7.750
|
8500
|
5.200
|
6.650
|
33,225
|
1/ 5
|
17
|
Польша
|
4000
|
4.625
|
7.750
|
6.875
|
9.125
|
32,375
|
2/ 4
|
18
|
Израиль
|
7000
|
6.750
|
6.250
|
8.750
|
2.875
|
31,625
|
4
|
19
|
Хорватия
|
5,900
|
6000
|
3.375
|
5.875
|
5.875
|
27,025
|
4
|
20
|
Швеция
|
4000
|
4.125
|
5.100
|
3.750
|
9,437
|
26,412
|
3/4
|
21
|
Кипр
|
2500
|
5.125
|
6.250
|
1.875
|
10.125
|
25,875
|
1/ 4
|
22
|
Сербия
|
5500
|
9500
|
5.375
|
1400
|
3.725
|
25,500
|
1/ 5
|
23
|
Украина
|
6,800
|
4.200
|
5,700
|
4.100
|
3,600
|
24,400
|
5
|
24
|
Венгрия
|
4.250
|
2.750
|
5.875
|
4500
|
6.625
|
24,000
|
1/ 4
|
25
|
Румыния
|
3.750
|
2.250
|
6.250
|
3.250
|
7000
|
22,500
|
1/ 4
|
26
|
Словакия
|
1500
|
4.125
|
6000
|
5000
|
4.625
|
21,250
|
4
|
27
|
Болгария
|
4000
|
3.375
|
4500
|
4.375
|
3.625
|
19,875
|
4
|
28
|
Азербайджан
|
2500
|
4.375
|
4000
|
5.875
|
2.875
|
19,625
|
4
|
29
|
Словения
|
2.250
|
3000
|
2.125
|
3.875
|
7,343
|
18,593
|
2/ 4
|
30
|
Россия
|
4.333
|
5,300
|
4.333
|
4.333
|
0.000
|
18,299
|
0
|
31
|
Молдова
|
1.875
|
2.875
|
3.375
|
1500
|
5,343
|
14,968
|
1/ 4
|
32
|
Ирландия
|
1.375
|
5.250
|
3.750
|
2000
|
2.125
|
14,500
|
4
|
33
|
Исландия
|
0,625
|
1500
|
3000
|
3,833
|
4.562
|
13,520
|
1/ 4
|
34
|
Армения
|
2.625
|
1.625
|
2000
|
2.250
|
3,906
|
12,406
|
1/ 4
|
35
|
Латвия
|
1.375
|
1.875
|
2.375
|
2.250
|
4.375
|
12,250
|
4
|
36
|
Косово
|
1.375
|
2.625
|
2.750
|
1.625
|
3.875
|
12,250
|
4
|
37
|
Босния и Герцеговина
|
1,833
|
2.333
|
2.875
|
3000
|
2000
|
12,041
|
4
|
38
|
Финляндия
|
1.375
|
3.750
|
2.625
|
1.750
|
2.250
|
11,750
|
4
|
39
|
Казахстан
|
1000
|
2.875
|
1.125
|
3.125
|
3000
|
11.125
|
4
|
40
|
Фарерские острова
|
2.750
|
1500
|
2.250
|
2.750
|
1500
|
10,750
|
4
|
41
|
Мальта
|
1500
|
1.875
|
2.625
|
1500
|
1000
|
8500
|
4
|
42
|
Северная Ирландия
|
2,833
|
1.625
|
1.250
|
1.125
|
1500
|
8.333
|
4
|
43
|
Литва
|
1.625
|
1.750
|
2.375
|
1.125
|
1.375
|
8.250
|
4
|
44
|
Лихтенштейн
|
0.500
|
0.000
|
6500
|
0.500
|
0.500
|
8000
|
1
|
45
|
Эстония
|
1.375
|
3.666
|
1.166
|
0,125
|
1.625
|
7,957
|
4
|
46
|
Албания
|
2000
|
1.625
|
0,875
|
2.125
|
1.250
|
7.875
|
4
|
47
|
Черногория
|
1.625
|
0,750
|
1000
|
1.333
|
2500
|
7.208
|
3
|
48
|
Люксембург
|
1000
|
1.250
|
1.125
|
2.250
|
1.250
|
6.875
|
4
|
49
|
Уэльс
|
1500
|
1500
|
1.166
|
0,625
|
2000
|
6,791
|
4
|
50
|
Грузия
|
1.750
|
1.250
|
1.125
|
1.250
|
1.250
|
6.625
|
4
|
51
|
Северная Македония
|
1.750
|
0,625
|
1.625
|
1500
|
0,666
|
6.166
|
3
|
52
|
Беларусь
|
1500
|
0.250
|
0,625
|
1.750
|
1.875
|
6000
|
4
|
53
|
Андорра
|
0,666
|
1500
|
0,666
|
1.666
|
1000
|
5,498
|
3
|
54
|
Гибралтар
|
1.666
|
1.250
|
0,875
|
0,166
|
1500
|
5.457
|
3
|
55
|
Сан-Марино
|
0.500
|
0,166
|
0,833
|
0.333
|
0,666
|
2,498
|
3
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре