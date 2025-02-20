https://news.day.az/sport/1731584.html Команды-участницы Кубка мира прибывают в Баку Команды-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу прибывают в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с завтрашнего дня гимнасты проведут официальные подиумные тренировки, а 22 февраля состоится первый соревновательный день.
Команды-участницы Кубка мира прибывают в Баку
Команды-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу прибывают в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с завтрашнего дня гимнасты проведут официальные подиумные тренировки, а 22 февраля состоится первый соревновательный день.
Отметим, что в Кубке мира, который открывает сезон для летающих гимнастов, выступят спортсмены из 15-ти государств.
Среди них - Япония, Испания, США, Казахстан и другие страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре