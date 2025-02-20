Команды-участницы Кубка мира прибывают в Баку

Команды-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу прибывают в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с завтрашнего дня гимнасты проведут официальные подиумные тренировки, а 22 февраля состоится первый соревновательный день.

Отметим, что в Кубке мира, который открывает сезон для летающих гимнастов, выступят спортсмены из 15-ти государств.

Среди них - Япония, Испания, США, Казахстан и другие страны.