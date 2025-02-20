https://news.day.az/sport/1731622.html Из "Амман Юнайтед" в бакинскую команду Азербайджанская баскетбольная команда НТД осуществила новый трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский представитель пополнил свой состав американским баскетболистом Кевином Алленом. Новый игрок, выступающий на позиции центрального нападающего, будет выступать за НТД до конца сезона.
Из "Амман Юнайтед" в бакинскую команду
Азербайджанская баскетбольная команда НТД осуществила новый трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский представитель пополнил свой состав американским баскетболистом Кевином Алленом.
Новый игрок, выступающий на позиции центрального нападающего, будет выступать за НТД до конца сезона.
Отметим, что последней командой 30-летнего Аллена был иорданский "Амман Юнайтед".
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