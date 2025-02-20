"Зиря" продлила контракт со своим легионером

"Зиря" продлила контракт со Стефаном Ака.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

С футболистом подписан новый контракт сроком 1+1.

Отметим, что защитник из Кот-д'Ивуара выступает за "Зиря" с 2023 года.