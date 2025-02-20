https://news.day.az/sport/1731659.html "Зиря" продлила контракт со своим легионером "Зиря" продлила контракт со Стефаном Ака. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. С футболистом подписан новый контракт сроком 1+1. Отметим, что защитник из Кот-д'Ивуара выступает за "Зиря" с 2023 года.
"Зиря" продлила контракт со своим легионером
"Зиря" продлила контракт со Стефаном Ака.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
С футболистом подписан новый контракт сроком 1+1.
Отметим, что защитник из Кот-д'Ивуара выступает за "Зиря" с 2023 года.
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