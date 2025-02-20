"Гянджа" рассталась с украинским игроком

Баскетбольная команда "Гянджа" рассталась с игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что контракт с баскетболистом Владиславом Фроловым был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что он пополнил состав в начале сезона.