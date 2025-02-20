https://news.day.az/sport/1731673.html "Гянджа" рассталась с украинским игроком Баскетбольная команда "Гянджа" рассталась с игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что контракт с баскетболистом Владиславом Фроловым был расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что он пополнил состав в начале сезона.
"Гянджа" рассталась с украинским игроком
Баскетбольная команда "Гянджа" рассталась с игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что контракт с баскетболистом Владиславом Фроловым был расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что он пополнил состав в начале сезона.
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