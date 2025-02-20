Трехкратную чемпионку мира дисквалифицировали на три года

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова дисквалифицирована на три года за допинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Антидопингового центра Болгарии.

Срок дисквалификации отсчитывается со 2 октября 2024 года до 1 октября 2027-го. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат гидрохлоротиазид. Томова еще не прокомментировала ситуацию. Как препарат попал в кровь гимнастки - неизвестно.

Напомним, Томова в составе национальной сборной страны завоевала две золотые медали на мировом первенстве 2022 года в Софии. Также гимнастка в 2023 году стала обладательницей двух наград высшей пробы на чемпионате Европы в Баку, после чего ушла из состава сборной Болгарии.

Сейчас Радина по данным СМИ не является действующей спортсменкой, потому что завершила карьеру в 2024-м работает помощником тренера в клубе художественной гимнастики "Локомотив" (София, Болгария).