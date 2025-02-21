«Ювентус» может распрощаться с главным тренером

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может быть отправлен в отставку после завершения текущего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Euro-football, "Бьянконери" потерпели неудачу в Лиге чемпионов, уступив ПСВ в первом раунде плей-офф (3:4 по сумме двух встреч).

Как сообщает журналист Николо Скира, "Ювентус", скорее всего, уволит Тьяго Мотту, если команда не сможет квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона. Именно от этого зависит будущее 42-летнего специалиста в клубе.

В настоящий момент туринцы занимают четвёртую строчку в таблице Серии А с 46 набранными очками после 25 туров. Те же 46 баллов имеет в своём активе "Лацио", располагающийся на пятом месте. Тьяго Мотта проводит дебютный сезон в "Ювентусе". Летом прошлого года он заменил уволенного Массимилиано Аллегри.



