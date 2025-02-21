Определятся пары 1/8 Лиги чемпионов - Жеребьевка
Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 начнется сегодня в Ньоне (Швейцария) в 16:00 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители стыковых матчей, участники которых по разу играют дома и в гостях.
Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа. Например, занявшие первое и второе места команды встретятся с победителями стыковых матчей с участием тех, кто финишировал на 15-й, 16-й, 17-й и 18-й позициях; занявшие третье или четвертое место - с участием тех, кто финишировал на 13-й, 14-й, 19-й и 20-й позициях, и так далее.
Победители стыковых игр, которые прошли 13 и 20 февраля, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов. Топ-8 команд общего этапа будут сеяными и, по общему правилу, проведут ответные матчи дома.
Вышли в 1/8 финала напрямую (сеянные):
"Айнтрахт" (Германия)
"Атлетик" (Испания)
"Лацио" (Италия)
"Лион" (Франция)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Германия)
"Рейнджерс" (Шотландия)
"Тоттенхэм" (Англия).
Победители стыковых матчей (несеянные):
"Алкмаар" (Нидерланды)
"Аякс" (Нидерланды)
"Буде-Глимт" (Норвегия)
"Виктория" (Чехия)
"Рома" (Италия)
"Реал Сосьедад" (Испания)
"Фенербахче" (Турция)
ФКСБ (Румыния).
Между тем сегодня в Ньоне также состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25.
Мероприятие начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители стыковых матчей, участники которых по разу играют дома и в гостях.
Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа. Например, занявшие первое и второе места команды встретятся с победителями стыковых матчей с участием тех, кто финишировал на 15-й, 16-й, 17-й и 18-й позициях; занявшие третье или четвертое место команды - с участием тех, кто финишировал на 13-й, 14-й, 19-й и 20-й позициях, и так далее.
Победители стыковых матчей, прошедших 13 и 20 февраля, выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восьмеркой лучших клубов. Топ-8 команд общего этапа будут сеяными и, по общему правилу, проведут ответные матчи дома.
Вышли в 1/8 финала напрямую (в соответствии с занятыми местами):
"Челси" (Англия)
"Витория" (Португалия)
"Фиорентина" (Италия)
"Рапид" (Австрия)
"Юргорден" (Швеция)
"Лугано" (Швейцария)
"Легия" (Польша)
"Серкль" (Бельгия).
Пары в стыковых матчах:
"Гент" (Бельгия) - "Бетис" (Испания)
ТСЦ (Сербия) - "Ягеллония" (Польша)
"Целе" (Словения) - АПОЕЛ (Кипр)
"Викингур" (Исландия) - "Панатинаикос" (Греция)
"Копенгаген" (Дания) - "Хайденхайм" (Германия)
"Мольде" (Норвегия) - "Шемрок Роверс" (Ирлнадия)
"Омония" (Кипр) - "Пафос" (Кипр)
"Борац" (Босния и Герцеговина) - "Олимпия" (Словения).
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