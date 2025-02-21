Определятся пары 1/8 Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 начнется сегодня в Ньоне (Швейцария) в 16:00 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители стыковых матчей, участники которых по разу играют дома и в гостях.

Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа. Например, занявшие первое и второе места команды встретятся с победителями стыковых матчей с участием тех, кто финишировал на 15-й, 16-й, 17-й и 18-й позициях; занявшие третье или четвертое место - с участием тех, кто финишировал на 13-й, 14-й, 19-й и 20-й позициях, и так далее.

Победители стыковых игр, которые прошли 13 и 20 февраля, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов. Топ-8 команд общего этапа будут сеяными и, по общему правилу, проведут ответные матчи дома.

Вышли в 1/8 финала напрямую (сеянные):

"Айнтрахт" (Германия)

"Атлетик" (Испания)

"Лацио" (Италия)

"Лион" (Франция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Олимпиакос" (Германия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Тоттенхэм" (Англия).

Победители стыковых матчей (несеянные):

"Алкмаар" (Нидерланды)

"Аякс" (Нидерланды)

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"Виктория" (Чехия)

"Рома" (Италия)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Фенербахче" (Турция)

ФКСБ (Румыния).

Между тем сегодня в Ньоне также состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25.

Мероприятие начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители стыковых матчей, участники которых по разу играют дома и в гостях.

Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа. Например, занявшие первое и второе места команды встретятся с победителями стыковых матчей с участием тех, кто финишировал на 15-й, 16-й, 17-й и 18-й позициях; занявшие третье или четвертое место команды - с участием тех, кто финишировал на 13-й, 14-й, 19-й и 20-й позициях, и так далее.

Победители стыковых матчей, прошедших 13 и 20 февраля, выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восьмеркой лучших клубов. Топ-8 команд общего этапа будут сеяными и, по общему правилу, проведут ответные матчи дома.

Вышли в 1/8 финала напрямую (в соответствии с занятыми местами):

"Челси" (Англия)

"Витория" (Португалия)

"Фиорентина" (Италия)

"Рапид" (Австрия)

"Юргорден" (Швеция)

"Лугано" (Швейцария)

"Легия" (Польша)

"Серкль" (Бельгия).

Пары в стыковых матчах:

"Гент" (Бельгия) - "Бетис" (Испания)

ТСЦ (Сербия) - "Ягеллония" (Польша)

"Целе" (Словения) - АПОЕЛ (Кипр)

"Викингур" (Исландия) - "Панатинаикос" (Греция)

"Копенгаген" (Дания) - "Хайденхайм" (Германия)

"Мольде" (Норвегия) - "Шемрок Роверс" (Ирлнадия)

"Омония" (Кипр) - "Пафос" (Кипр)

"Борац" (Босния и Герцеговина) - "Олимпия" (Словения).