Азербайджанский спортсмен в финале Кубка мира

В Котбусе (Германия) начался Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, в первом турнире года принимает участие и команда Азербайджана. После первого дня квалификации в финал соревнований на кольцах пробился Никита Симонов.

Таким образом, серебряный призер чемпионата Европы, в прошлом году побеждавший в Котбусе, вновь получил шанс оспорить награды Кубка мира.