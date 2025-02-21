https://news.day.az/sport/1731874.html Азербайджанский спортсмен в финале Кубка мира В Котбусе (Германия) начался Кубок мира по спортивной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, в первом турнире года принимает участие и команда Азербайджана. После первого дня квалификации в финал соревнований на кольцах пробился Никита Симонов.
Азербайджанский спортсмен в финале Кубка мира
В Котбусе (Германия) начался Кубок мира по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, в первом турнире года принимает участие и команда Азербайджана. После первого дня квалификации в финал соревнований на кольцах пробился Никита Симонов.
Таким образом, серебряный призер чемпионата Европы, в прошлом году побеждавший в Котбусе, вновь получил шанс оспорить награды Кубка мира.
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