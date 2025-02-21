Азербайджанский дзюдоист вышел в лидеры по медалям

Рашид Мамедалиев вышел в лидеры среди азербайджанских дзюдоистов по завоеванным медалям с начала года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории до 73 кг, открыл счет наградам на турнире "Большого шлема" в Париже, завоевав бронзу. А следующий "Большом шлем" в Баку принес Мамедалиеву серебро.

При этом он из-за травмы не смог побороться в финале против японца Тацуки Ишихары.

Таким образом, Рашид набрал неплохой темп с начала года, а последние результаты позволили ему выйти на седьмое место в мировом рейтинге.