https://news.day.az/sport/1731925.html Азербайджанский дзюдоист вышел в лидеры по медалям Рашид Мамедалиев вышел в лидеры среди азербайджанских дзюдоистов по завоеванным медалям с начала года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории до 73 кг, открыл счет наградам на турнире "Большого шлема" в Париже, завоевав бронзу. А следующий "Большом шлем" в Баку принес Мамедалиеву серебро.
Азербайджанский дзюдоист вышел в лидеры по медалям
Рашид Мамедалиев вышел в лидеры среди азербайджанских дзюдоистов по завоеванным медалям с начала года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории до 73 кг, открыл счет наградам на турнире "Большого шлема" в Париже, завоевав бронзу. А следующий "Большом шлем" в Баку принес Мамедалиеву серебро.
При этом он из-за травмы не смог побороться в финале против японца Тацуки Ишихары.
Таким образом, Рашид набрал неплохой темп с начала года, а последние результаты позволили ему выйти на седьмое место в мировом рейтинге.
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