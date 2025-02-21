https://news.day.az/sport/1731942.html "Обстановка была невероятной" - Олимпийская чемпионка благодарит бакинских болельщиков Я боролась в окружении большого количества людей, которые поддерживали меня в Баку". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила японская дзюдоистка Нацуми Цунода (48 кг), выигравшая "Большом шлем". Олимпийская чемпионка отметила атмосферу, в которой прошел турнир.
"Обстановка была невероятной" - Олимпийская чемпионка благодарит бакинских болельщиков
Я боролась в окружении большого количества людей, которые поддерживали меня в Баку".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила японская дзюдоистка Нацуми Цунода (48 кг), выигравшая "Большом шлем".
Олимпийская чемпионка отметила атмосферу, в которой прошел турнир.
"Обстановка на Национальной арене гимнастики была невероятной. Я сознавала, что за меня переживают многие болельщики в Баку. Поэтому после финала пришло осознание того, насколько я должна им быть благодарна. Потому что это было действительно очень трогательно", - подчеркнула Цунода.
Отметим, что в финале японка победила шведку Тару Бабулфат.
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