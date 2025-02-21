"Обстановка была невероятной"

Я боролась в окружении большого количества людей, которые поддерживали меня в Баку".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила японская дзюдоистка Нацуми Цунода (48 кг), выигравшая "Большом шлем".

Олимпийская чемпионка отметила атмосферу, в которой прошел турнир.

"Обстановка на Национальной арене гимнастики была невероятной. Я сознавала, что за меня переживают многие болельщики в Баку. Поэтому после финала пришло осознание того, насколько я должна им быть благодарна. Потому что это было действительно очень трогательно", - подчеркнула Цунода.

Отметим, что в финале японка победила шведку Тару Бабулфат.