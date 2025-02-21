https://news.day.az/sport/1731968.html Международные назначения азербайджанских судей Азербайджанские судьи ФИФА по футзалу получили международные назначения. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бригада в составе Хикмета Гафарли, Князя Амирасланова и Али Джабраилова будет судить матч Турция - Словакия, который состоится 12 марта в рамках третьей группы ЕВРО-2026.
Международные назначения азербайджанских судей
Азербайджанские судьи ФИФА по футзалу получили международные назначения.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бригада в составе Хикмета Гафарли, Князя Амирасланова и Али Джабраилова будет судить матч Турция - Словакия, который состоится 12 марта в рамках третьей группы ЕВРО-2026.
Матч, который пройдет в Эрзинджане, начнется в 17:00.
Отметим, что судьей-инспектором игры будет хорват Иван Новак.
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