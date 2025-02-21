Международные назначения азербайджанских судей

Азербайджанские судьи ФИФА по футзалу получили международные назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бригада в составе Хикмета Гафарли, Князя Амирасланова и Али Джабраилова будет судить матч Турция - Словакия, который состоится 12 марта в рамках третьей группы ЕВРО-2026.

Матч, который пройдет в Эрзинджане, начнется в 17:00.

Отметим, что судьей-инспектором игры будет хорват Иван Новак.