ПФЛ перенесла матчи Второй лиги

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение перенести матчи Второй лиги, запланированные на 24-25 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной этого стали снежные погодные условия, которые в настоящее время сохраняются в столице и регионах и прогнозируются в дальнейшем.

Было решено провести игры 27-28 февраля и первого марта.

Отметим, что дополнительная информация о расписании и времени начала матчей будет предоставлена ​​дополнительно.