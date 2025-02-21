https://news.day.az/sport/1732012.html ПФЛ перенесла матчи Второй лиги Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение перенести матчи Второй лиги, запланированные на 24-25 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной этого стали снежные погодные условия, которые в настоящее время сохраняются в столице и регионах и прогнозируются в дальнейшем.
ПФЛ перенесла матчи Второй лиги
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение перенести матчи Второй лиги, запланированные на 24-25 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной этого стали снежные погодные условия, которые в настоящее время сохраняются в столице и регионах и прогнозируются в дальнейшем.
Было решено провести игры 27-28 февраля и первого марта.
Отметим, что дополнительная информация о расписании и времени начала матчей будет предоставлена дополнительно.
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