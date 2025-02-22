https://news.day.az/sport/1732052.html "Зирве" стал чемпионом "Кубка Абу-Даби" Азербайджанская футбольная команда "Зирве" U-14 успешно выступила на "Кубке Абу-Даби". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наши футболисты стали чемпионами в соревновании, организованном английским клубом "Манчестер Сити". Команда U-14 "Зирве" под руководством Азера Джаббарова в финале турнира обыграла "Куала-Лумпур".
"Зирве" стал чемпионом "Кубка Абу-Даби"
Азербайджанская футбольная команда "Зирве" U-14 успешно выступила на "Кубке Абу-Даби".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наши футболисты стали чемпионами в соревновании, организованном английским клубом "Манчестер Сити".
Команда U-14 "Зирве" под руководством Азера Джаббарова в финале турнира обыграла "Куала-Лумпур".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре