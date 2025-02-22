Лидеры сыграют дома
Продолжается XXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи второго дня тура пройдут в Баку.
Лидерам чемпионата предстоят домашние испытания. "Араз-Нахчыван", занимающий второе место, примет "Сабаил".
День завершится центральным матчем тура. "Карабах" сыграет с "Сабахом".
Отметим, что последние два матча тура состоятся завтра.
Премьер-лига
24-й тур
22 февраля (суббота)
16:00 "Араз-Нахчыван" - "Сабаил"
Судья: Фарид Гаджиев
"Лив Бона Деа Арена"
19:00. "Карабах" - "Сабах"
Главный судья: Алияр Агаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Карабах
|
23
|
18
|
2
|
3
|
59-14
|
56
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
23
|
13
|
5
|
5
|
23-16
|
44
|
3
|
Зиря
|
23
|
13
|
3
|
7
|
38-21
|
42
|
4
|
Туран Товуз
|
23
|
10
|
9
|
4
|
31-24
|
36
|
5
|
Сабах
|
22
|
7
|
10
|
5
|
32-29
|
31
|
6
|
Нефтчи
|
24
|
6
|
9
|
9
|
22-32
|
27
|
7
|
Сумгайыт
|
24
|
6
|
4
|
14
|
15-33
|
22
|
8
|
Шамахы
|
22
|
5
|
5
|
12
|
20-29
|
20
|
9
|
Кяпаз
|
22
|
5
|
3
|
14
|
20-46
|
18
|
10
|
Сабаил
|
22
|
4
|
4
|
14
|
20-36
|
16
Бомбардиры:
9 голов: Леандро Андраде ("Карабах")
8 - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс, Джесси Секидика (оба - "Сабах"), Давит Волков, Салифу Сума (оба "Зиря")
7 - Павол Шафранко ("Сабах")
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