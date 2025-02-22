Лидеры сыграют дома

Продолжается XXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи второго дня тура пройдут в Баку.

Лидерам чемпионата предстоят домашние испытания. "Араз-Нахчыван", занимающий второе место, примет "Сабаил".

День завершится центральным матчем тура. "Карабах" сыграет с "Сабахом".

Отметим, что последние два матча тура состоятся завтра.

Премьер-лига
24-й тур
22 февраля (суббота)
16:00 "Араз-Нахчыван" - "Сабаил"

Судья: Фарид Гаджиев
"Лив Бона Деа Арена"

19:00. "Карабах" - "Сабах"

Главный судья: Алияр Агаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

23

18

2

3

59-14

56

2

Араз-Нахчыван

23

13

5

5

23-16

44

3

Зиря

23

13

3

7

38-21

42

4

Туран Товуз

23

10

9

4

31-24

36

5

Сабах

22

7

10

5

32-29

31

6

Нефтчи

24

6

9

9

22-32

27

7

Сумгайыт

24

6

4

14

15-33

22

8

Шамахы

22

5

5

12

20-29

20

9

Кяпаз

22

5

3

14

20-46

18

10

Сабаил

22

4

4

14

20-36

16

Бомбардиры:

9 голов: Леандро Андраде ("Карабах")

8 - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс, Джесси Секидика (оба - "Сабах"), Давит Волков, Салифу Сума (оба "Зиря")

- Павол Шафранко ("Сабах")