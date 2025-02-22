"Гянджа" против "Национальной Академии Авиации"
Сегодня завершится 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в последний игровой день тура состоится один матч.
"Гянджа" встретится с "Национальной Академией Авиации". Матч пройдет во Дворце спорта Гянджи.
Высшая лига (женщины)
12-й тур
22 февраля
14:30 "Гянджа" - "Национальная Академия Авиации"
Дворец спорта Гянджи
|
1
|
Абшерон
|
12
|
11
|
1
|
33-9
|
32
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
12
|
8
|
4
|
28-14
|
24
|
3
|
Азеррейл
|
12
|
6
|
6
|
22-22
|
18
|
4
|
Гянджа
|
11
|
5
|
6
|
21-18
|
17
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
11
|
5
|
6
|
18-22
|
14
|
6
|
UNEC
|
12
|
0
|
12
|
0-36
|
0
Отметим, что в играх тура, состоявшегося 19 февраля, "Абшерон" обыграл UNEC со счетом 3:0 (25:4, 25:13, 25:12), а "Азеррейл" победил "Муров Аз Терминал" - 3:1 (25:18, 25:23, 20:25, 25:21).
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