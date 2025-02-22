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"Гянджа" против "Национальной Академии Авиации"

Сегодня завершится 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в последний игровой день тура состоится один матч. "Гянджа" встретится с "Национальной Академией Авиации". Матч пройдет во Дворце спорта Гянджи. Высшая лига (женщины) 12-й тур 22 февраля