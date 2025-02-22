"Гянджа" против "Национальной Академии Авиации"

Сегодня завершится 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в последний игровой день тура состоится один матч.

"Гянджа" встретится с "Национальной Академией Авиации". Матч пройдет во Дворце спорта Гянджи.

Высшая лига (женщины)
12-й тур
22 февраля
14:30 "Гянджа" - "Национальная Академия Авиации"
Дворец спорта Гянджи

1

Абшерон

12

11

1

33-9

32

2

Национальная Академия Авиации

12

8

4

28-14

24

3

Азеррейл

12

6

6

22-22

18

4

Гянджа

11

5

6

21-18

17

5

Муров Аз Терминал

11

5

6

18-22

14

6

UNEC

12

0

12

0-36

0

Отметим, что в играх тура, состоявшегося 19 февраля, "Абшерон" обыграл UNEC со счетом 3:0 (25:4, 25:13, 25:12), а "Азеррейл" победил "Муров Аз Терминал" - 3:1 (25:18, 25:23, 20:25, 25:21).