Азербайджаские спортсмены пробились в финал Кубка мира

Азербайджанские мастера тамблинга Адыль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал домашнего Кубка мира.

Как передает İdman.biz, в квалификации серебряный призер прошлогоднего Кубка мира А.Гаджизаде возглавил таблицу с показателем 55,500 балла. Второй результат показал Т.Алиев: серебряный призер чемпионата Европы удостоился оценки 53,700.

В финал также пробились тамблингисты из США, Казахстана, Украины и спортсмены, выступающие под нейтральным флагом.