https://news.day.az/sport/1732164.html Азербайджаские спортсмены пробились в финал Кубка мира Азербайджанские мастера тамблинга Адыль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал домашнего Кубка мира. Как передает İdman.biz, в квалификации серебряный призер прошлогоднего Кубка мира А.Гаджизаде возглавил таблицу с показателем 55,500 балла. Второй результат показал Т.Алиев: серебряный призер чемпионата Европы удостоился оценки 53,700.
Азербайджаские спортсмены пробились в финал Кубка мира
Азербайджанские мастера тамблинга Адыль Гаджизаде и Тофик Алиев вышли в финал домашнего Кубка мира.
Как передает İdman.biz, в квалификации серебряный призер прошлогоднего Кубка мира А.Гаджизаде возглавил таблицу с показателем 55,500 балла. Второй результат показал Т.Алиев: серебряный призер чемпионата Европы удостоился оценки 53,700.
В финал также пробились тамблингисты из США, Казахстана, Украины и спортсмены, выступающие под нейтральным флагом.
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