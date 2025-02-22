"Рады вновь приветствовать в Баку ведущих гимнастов мира"

На Национальной арене гимнастики прошла торжественная церемония Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с приветственным словом выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он отметил, что летающие гимнасты по традиции открывают сезон именно в столице Азербайджана.

"Кубок мира в Баку неизменно является первым в календаре для мастеров прыжков на батуте и тамблинге, а нынешний открывает новый олимпийский цикл. Азербайджан на протяжении длительного времени принимает важнейшие старты по различным видам гимнастики и мы рады в очередной раз приветствовать в столице ведущих гимнастов мира", - подчеркнул Ф.Гаибов.

Он также отметил большую роль государства в спортивных успехах Азербайджана и внимание, которое оказывает спорту глава государства Ильхам Алиев, а также Первая леди, глава Федерации гимнастики Мехрибан Алиева.