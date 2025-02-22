В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил на церемонии, что в Азербайджане ежегодно проводятся международные соревнования по спортивной гимнастике, что имеет большое значение для развития спорта в стране.

Подчеркнув, что наши гимнасты добились хороших результатов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, министр выразил уверенность в том, что эти успехи будут продолжаться. Фарид Гаибов пожелал успехов всем спортсменам, участвующим в турнире, и объявил Кубок мира открытым.

Азербайджан в прыжках на батуте представляют Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова в женском зачете, Ниджат Мирзаев (индивидуальные и синхронные выступления), Мехди Алиев (индивидуальные выступления) и Али Нифталиев в мужском зачете.

В прыжках на акробатической дорожке (тамблинг) за медали борются Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев и Алексей Караташов.

Кубок мира завершится 23 февраля. В соревнованиях свои силы испытают спортсмены из 15 стран.