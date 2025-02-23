https://news.day.az/sport/1732237.html Успешный старт азербайджанского гимнаста на Кубке мира Котбусе (Германия) 20-23 февраля прошел первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования для азербайджанской команды прошли успешно. Серебряную медаль завоевал член нашей сборной Никита Симонов. В финале наша гимнаст занял второе место в программе упражнений на кольцах.
Успешный старт азербайджанского гимнаста на Кубке мира
Котбусе (Германия) 20-23 февраля прошел первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования для азербайджанской команды прошли успешно.
Серебряную медаль завоевал член нашей сборной Никита Симонов. В финале наша гимнаст занял второе место в программе упражнений на кольцах.
Отметим, что следующий этап Кубка мира пройдет в Баку с 6 по 9 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре