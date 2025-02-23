Успешный старт азербайджанского гимнаста на Кубке мира

Котбусе (Германия) 20-23 февраля прошел первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования для азербайджанской команды прошли успешно.

Серебряную медаль завоевал член нашей сборной Никита Симонов. В финале наша гимнаст занял второе место в программе упражнений на кольцах.

Отметим, что следующий этап Кубка мира пройдет в Баку с 6 по 9 марта.