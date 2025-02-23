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День финалов на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу

В Баку продолжается Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, откроют второй день индивидуальные полуфиналы среди батутистов.