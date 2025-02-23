День финалов на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу
В Баку продолжается Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, откроют второй день индивидуальные полуфиналы среди батутистов. В них примет участие и азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова, которая пробилась в финал в женских синхронных прыжках вместе с Шафигой Гумбатовой и в смешанном синхроне вместе с Али Нифталиевым.
Также сегодня определятся победители и призеры во всех видах программ. Наши спортсмены пробились еще в два финала - в мужском синхроне выступят Али Нифталиев и Ниджат Мирзоев, а в тамблинге - Адыль Гаджизаде и Тофик Алиев.
Соревнование на Национальной арене гимнастики собрало спортсменов из 15-ти стран.
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