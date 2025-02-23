Еще один азербайджанский боксер в финале международного турнира

Завершился полуфинальный этап юношеского международного турнира по боксу "Dracula Open" в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще один спортсмен сборной Азербайджана вышел в финал.

Билалхабаши Назаров (51 кг) должен был встретиться с Андреем Турбуряну (Румыния), но его соперник не вышел на бой. В финале Назаров встретится с украинцем Максимом Машевским (Украина).

Аббасгулу Шадлинский (75 кг) довольствовался бронзовой медалью. Он не смог принять участия в четвертьфинальном бою против Халила Сами (Болгария) из-за травмы запястья.

Таким образом, в финал вышли пять боксеров сборной Азербайджана. Четверо наших представителей завершили турнир с бронзовыми медалями.

Отметим, что сегодня состоятся финальные матчи на "Dracula Open".