https://news.day.az/sport/1732321.html Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и серебряную медали на Кубке мира - ФОТО Азербайджанские гимнасты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев успешно выступили на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, завоевав золотую и серебряную медали. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены из 15 стран борются за победу в индивидуальных и синхронных программах.
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и серебряную медали на Кубке мира - ФОТО
Азербайджанские гимнасты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев успешно выступили на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, завоевав золотую и серебряную медали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены из 15 стран борются за победу в индивидуальных и синхронных программах.
В соревнованиях по акробатической дорожке Адиль Гаджизаде стал победителем, набрав 29,400 баллов и завоевав золото, а Тофик Алиев с результатом 29,100 балла завоевал серебряную медаль.
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