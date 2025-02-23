Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и серебряную медали на Кубке мира

Азербайджанские гимнасты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев успешно выступили на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, завоевав золотую и серебряную медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены из 15 стран борются за победу в индивидуальных и синхронных программах.

В соревнованиях по акробатической дорожке Адиль Гаджизаде стал победителем, набрав 29,400 баллов и завоевав золото, а Тофик Алиев с результатом 29,100 балла завоевал серебряную медаль.