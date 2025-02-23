https://news.day.az/sport/1732354.html Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на Кубке мира - ФОТО Азербайджанские гимнасты завоевали очередную медаль. Как передает Day.Az, спортсмены из 15 стран борются за победу в индивидуальных и синхронных программах. В смешанных синхронных прыжках на батуте Сельджан Магсудова и Али Нифталиев заняли третье место с результатом 47,990 балла и завоевали бронзовую медаль.
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на Кубке мира - ФОТО
Азербайджанские гимнасты завоевали очередную медаль.
Как передает Day.Az, спортсмены из 15 стран борются за победу в индивидуальных и синхронных программах.
В смешанных синхронных прыжках на батуте Сельджан Магсудова и Али Нифталиев заняли третье место с результатом 47,990 балла и завоевали бронзовую медаль.
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