Азербайджанский судья на матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Азербайджанский судья международной категории по волейболу Эльдар Зульфугаров получил назначение на четвертьфинал Лиги чемпионов среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ему предстоит работать на матче между польским "Грот Будовлани" и итальянской "Савино Дель Бене". Встреча состоится пятого марта на арене в Лодзи. Вторым арбитром игры будет представитель Эстонии Ристо Страндсон.

Отметим, что "Грот Будовлани" на групповом этапе занял второе место, а в плей-офф обыграл сербский "Тент Обреновац". Тогда как "Савино Дель Бене" на правах победителя своей подгруппы пропустил первую стадию плей-офф и продолжит выступление в Лиге чемпионов с четвертьфинала.

Для Зульфугарова это четвертое назначение на матч Лиги чемпионов по ходу сезона.