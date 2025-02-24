https://news.day.az/sport/1732537.html Время матча "Зиря" - "Кяпаз" снова изменено Время проведения матча "Зиря" - "Кяпаз", который состоится в рамках XXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу, снова изменено. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Это изменение было вызвано суровыми погодными условиями. Изменено время начала матча "Зиря" - "Кяпаз", перенесенного на сегодня.
Время матча "Зиря" - "Кяпаз" снова изменено
Время проведения матча "Зиря" - "Кяпаз", который состоится в рамках XXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу, снова изменено.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Это изменение было вызвано суровыми погодными условиями. Изменено время начала матча "Зиря" - "Кяпаз", перенесенного на сегодня. Матч было решено начать в 18:00, чтобы полностью очистить газон стадиона спорткомплекса "Зиря" от снега.
Отметим, что начало встречи ранее было запланировано на 16:00.
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