Эльтадж Сафарли выиграл турнир в Индонезии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял первое место на международном турнире в Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на гроссмейстерском соревновании в Бандунге, который пройшел по круговой системе в 11 туров, он одержал уверенную победу. В последний игровой день Эльтадж переиграл хозяина доски Азарью Сетьяки и на одно очко оторвался от ближайшего конкурента, набрав 8,5 балла.

Примечательно, что Эльтадж начал в Индонезии с поражения, но в дальнейшем одержал семь побед и трижды сыграл вничью.

В турнире также приняли участие шахматисты из Индии, Австралии, Монголии, Филиппин и Южной Кореи.