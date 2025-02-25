"Гаджизаде в финале исполнил безупречный номер"

"К большому удовольствию болельщиков на Национальной арене гимнастики финал соревнований в тамблинге среди мужчин свелся к противостоянию азербайджанских спортсменов".

Так Международная федерация гимнастики (FIG) охарактеризовала конкуренцию между Адылем Гаджизаде и Тофиком Алиевым за победу на Кубке мира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Развязка борьбы за золото наступила в самом конце.

"Адыль Гаджизаде и Тофик Алиев были в составе сборной, которая выиграла титул чемпиона мира в 2023 году. Но на Кубке мира на кону было только индивидуальное золото, и оба претендента хотели отличиться.

Алиев лидировал после первой из двух программ в финале, но его второй проход был не таким сильным, как у Гаджизаде. Он выполнил почти безупречный номер - полный тройным подкатом назад в группировке, заработав золото с результатом 29,400. Адыль получил на 0,3 больше, чем Алиев. Сергей Финиченко (AIN) завоевал бронзу", - пишет сайт FIG.